Sulle anse del Po si apre il Challenge Cpae dedicato alla regolarità

Sulle anse del fiume si svolge la Challenge Cpae dedicata alla regolarità. Il diciassettesimo Trofeo del Grande Fiume ha dato il via alla serie di eventi rivolti a appassionati e collezionisti. I partecipanti si sono sfidati lungo le strade che costeggiano il fiume, con i cronometri in mano, per mettere alla prova le proprie capacità di precisione e velocità. La manifestazione segna la ripresa di un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi di regolarità.