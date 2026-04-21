Sulle anse del Po si apre il Challenge Cpae dedicato alla regolarità
Sulle anse del fiume si svolge la Challenge Cpae dedicata alla regolarità. Il diciassettesimo Trofeo del Grande Fiume ha dato il via alla serie di eventi rivolti a appassionati e collezionisti. I partecipanti si sono sfidati lungo le strade che costeggiano il fiume, con i cronometri in mano, per mettere alla prova le proprie capacità di precisione e velocità. La manifestazione segna la ripresa di un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi di regolarità.
Ripartono i cronometri, si apre ancora una volta la Challenge Cpae dedicata alla regolarità: il diciassettesimo Trofeo del Grande Fiume ha inaugurato la serie di appuntamenti dedicati ad appassionati e collezionisti che si sono sfidati, segnatempo alla mano, sulle strade che corrono lungo il Po.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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