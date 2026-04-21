Sul Lago di Como c' è un borgo labirinto e si può visitare con un' apertura straordinaria

Domenica 26 aprile torna una visita guidata alla scoperta di uno dei borghi più particolari del lago di Como, un luogo dove orientarsi non è la priorità e perdersi diventa parte dell’esperienza.Un intreccio di vicoliIl paese si sviluppa in verticale, affacciato direttamente sull’acqua, con una.🔗 Leggi su Quicomo.it

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