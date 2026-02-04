Questa sera si chiude il turno degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Lo Strasburgo di O’Neill riceve in casa il Monaco di Pocognoli alle 21:00. È una partita importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare ai quarti. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in questa sfida decisiva.

Si chiudono gli ottavi di finale di coppa di Francia con lo Strasburgo di O’Neill che riceve in casa il Monaco di Pocognoli. Gli alsaziani hanno messo in seria difficoltà il PSG, ma hanno ceduto nel finale nonostante 25 minuti in superiorità numerica. Una squadra in grande crescita che adesso sa osare contro le grandi, anche se manca qualcosa per potersi definitivamente inserire nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Monaco (Coppa di Francia, 05-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Strasburgo Monaco

Ultime notizie su Strasburgo Monaco

Monaco: situazione grave, ma con Pastor il futuro può cambiare Situazione molto instabile a Monaco: ecco il punto del DS di Strasburgo Nicola Alberani e la soluzione che si sta prospettando. Leggi su: facebook