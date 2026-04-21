A Castel Maggiore, nel Bolognese, sono stati trovati morti due coniugi nel loro appartamento. Secondo quanto emerso finora, l’uomo avrebbe ucciso la moglie e successivamente si è tolto la vita impiccandosi. Le autorità hanno avviato le indagini e disposto le autopsie per chiarire le dinamiche dei fatti. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.

Avrebbe ucciso la moglie per poi impiccarsi a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove i due coniugi sono stati trovati morti nel loro appartamento. L’uomo aveva 73 anni e la donna 63: da una prima ricostruzione, lui l’avrebbe uccisa e si sarebbe impiccato, ma gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso. A dare l’allarme al 112 è stato il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Il fatto sarebbe avvenuto fra le notte e la mattina, ma la scoperta dei due corpi senza vita è stata fatta nel primo pomeriggio. Le indagini sono coordinate dalle pm Federica Messina. La coppia, sposati in seconde nozze, era da tempo in crisi e i due, sebbene vivessero insieme, erano di fatto separati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strangola la moglie e poi si impicca a Castel Maggiore (Bologna), indagini in corso: disposte le autopsie

Notizie correlate

Si ubriaca e picchia la moglie di 22 anni incinta, poi scappa: indagini in corso nel BrescianoUn uomo di 29 anni, sotto l'effetto di alcol, avrebbe picchiato la moglie di 22 anni incinta del primo figlio.

Si impicca poco prima dello sfratto, 56enne trovato morto dall’ufficiale giudiziario: indagini in corsoUn 56enne è stato trovato impiccato nella sua casa nel Mantovano poco prima di uno sfratto.

Panoramica sull’argomento

Castel Maggiore, omicidio-suicidio nel Bolognese: a trovare i corpi è stato il figlio di luiSulla morte di moglie e marito indagano i carabinieri: l’uomo si è impiccato dopo il femminicidio. Erano pensionati e si esibivano come musicisti alle feste ... bologna.repubblica.it

Marito e moglie trovati morti in casa nel Bolognese, ipotesi omicidio-suicidio. L’allarme lanciato dal figlio della coppia: la direttaSecondo i carabinieri intervenuti a Castel Maggiore l’uomo di 73 anni avrebbe ucciso la donna di 63. Lei è stata trovata dai sanitari del 118 riversa a terra, mentre il consorte è stato trovato impicc ... ilrestodelcarlino.it