Storace | se il 25 aprile soppianta Nostro Signore

Un commento di un politico ha sollevato polemiche commentando il 25 aprile, affermando che in certi casi l’antifascismo avrebbe preso il posto di valori religiosi tradizionali. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra esponenti politici e rappresentanti religiosi, che hanno contestato le parole e le interpretazioni di chi le ha pronunciate. La discussione si è concentrata sulla percezione dei valori e sul ruolo della memoria storica nel contesto pubblico.

Ormai torna un antico detto: non c'è più religione se l'antifascismo diventa più importante di nostro Signore. Sarà da vedere questo prossimo 25 aprile, in cui, secondo l'Anpi, dovrebbero essere messe al bando persino le Comunioni da impartire ai nostri ragazzi secondo i dettami di Santa Romana Chiesa. Chissà come si regoleranno quei poveri parroci che non pensavano di dover rendere conto all'associazione partigiani. Senza che nessuno chieda scusa loro. Sabato prossimo in Brianza si terranno alcune funzioni religiose come si svolgono ogni anno. In questo 2026 di grazia le date coincidono e i partigiani si sono alterati, la profanazione in pratica la subiscono loro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Storace: se il 25 aprile soppianta Nostro Signore Notizie correlate Noi magistrati del Sì ci stiamo battendo per il nostro 25 aprileQuando Carmen Giuffrida mi ha chiamato, in una fredda mattina di gennaio, e mi ha proposto di aderire al manifesto di un manipolo di magistrati per... La riforma sarà il nostro 25 aprile: così ci libereremo dal correntismoDa oltre vent’anni, dentro il Csm decisioni, incarichi, carriere e trasferimenti sono fortemente condizionati dallo strapotere di gruppi organizzati...