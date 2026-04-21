A Milano è iniziato il Fuorisalone 2026, un evento che richiama appassionati di design e creativi da tutto il mondo. Durante questa settimana, sono stati osservati diversi look nello Street Style, con attenzione a combinazioni tra stile e praticità. La manifestazione si svolge parallelamente alla Milano Design Week, attirando visitatori e professionisti nel capoluogo lombardo. Le strade si popolano di persone vestite con outfit che riflettono le tendenze del momento, tra comfort e originalità.

A Milano è iniziata una delle settimane più attese e frenetiche dell’anno. E no, non è la Milano Fashion Week: è il momento del Salone del Mobile. Il design è al centro della scena grazie al Fuorisalone, trasformando la città in un laboratorio diffuso, cuore pulsante per architetti, creativi e appassionati. Ma, come spesso accade, la moda non resta a guardare. Dallo street style a TikTok: come abbinare la giacca con alamari nel 2026 X Si insinua tra installazioni e cortili, non solo attraverso i progetti firmati dalle Maison come Dior, Hermès, Gucci e Prada. Ma anche, e soprattutto, nei look avvistati tra le vie del centro. Lo Street Style del Salone del Mobile 2026 diventa così una fonte preziosa di ispirazione per la Primavera: sofisticato, concettuale, decisamente chic.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stile e praticità: le idee look più interessanti avvistate dallo Street Style del Fuorisalone 2026

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