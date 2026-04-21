Durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi, si è verificato un cambiamento improvviso con la sostituzione in diretta del conduttore originale. Al suo posto, è stato chiamato un altro presentatore, senza preavviso ufficiale. La trasmissione ha continuato con il nuovo conduttore, lasciando gli spettatori sorpresi per l’inaspettato cambio di programma. La vicenda ha attirato l’attenzione sui cambiamenti improvvisi nel cast dello show.

Colpo di scena inaspettato ad Affari Tuoi. Stefano De Martino messo da parte in diretta per un altro conduttore. Stefano De Martino è arrivato alla conduzione di Affari Tuoi ottenendo un grande successo. I telespettatori amano il suo talento e la sua simpatia e l’aggiunta di Herbert Ballerina a fargli da spalla porta una ventata d’aria fresca e risate che non passa inosservata. La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 20 aprile 2026 è stata ricca di momenti di grande divertimento, ma non sono mancati i momenti di tensione e i colpi di scena. Alla guida del programma televisivo Stefano De Martino che, con la sua conduzione brillante, riesce sempre a conquistare il cuore dei telespettatori.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stefano De Martino rimpiazzato (in diretta) ad Affari Tuoi: colpo di scena inatteso

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