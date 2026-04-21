Stasera in TV — martedì 21 aprile 2026

Stasera in TV, martedì 21 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte per varie fasce di pubblico, offrendo alternative tra intrattenimento leggero e approfondimenti giornalistici. La scelta dei programmi varia da canale a canale, con una presenza significativa di produzioni nazionali e internazionali.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -Il giro di boa. Serie TV - In onda alle 21:30. L'inchiesta più dura del commissario Montalbano ( Luca Zingaretti ) comincia con un cadavere galleggiante nel quale il commissario si imbatte nel corso della sua consueta nuotata mattutina. E' il corpo di un uomo in stato di decomposizione avanzata, con polsi e caviglie profondamente incisi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 21 aprile 2026 Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 7 Aprile 2026 Notizie correlate Stasera in TV — martedì 7 Aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Stasera in TV — martedì 14 aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Aprile, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 14 aprile; Stasera in TV: cosa vedere martedì 14 aprile tra fiction, film e programmi da non perdere; Guida Tv martedì 21 aprile 2026, cosa vedere stasera in tv. Guida Tv martedì 21 aprile 2026, cosa vedere stasera in tvGuida Tv martedì 21 aprile 2026, cosa vedere stasera in tv sui diversi canali Rai, Mediaset, Sky, TV8, Discovery ... dituttounpop.it Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serataGrandi rientri in prima serata sulla TV generalista, tra reality show, serie TV di successo, talent e diversi talk di richiamo: ecco cosa c’è da vedere in TV stasera, martedì 14 aprile ... money.it Gialappa's Band. . Dal Festival di Sanremo a Stasera tutto è Sanremo il passo è breve #GialappaShow - facebook.com facebook Stasera tutti davanti alla su @RaiUno per seguire : @Tg1Rai @AffariTuoiRai #AffariTuoi con @ste_demartino @herbertballeri #MartinaMiliddi #LaBuonaStella con #MiriamDalmazio @Francescoarca1 #FilippoSchiccitano @XXISecoloRai con x.com