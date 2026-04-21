Un nuovo approfondimento sulla strage di via D'Amelio ha portato alla luce dettagli inediti su ciò che Paolo Borsellino stava studiando il giorno prima dell’attentato. Un fascicolo di suo interesse riguarda specificamente alcuni aspetti investigativi collegati all’attentato stesso. L’informazione ha suscitato reazioni da parte della scena politica, mentre si chiede di fare maggiore chiarezza su eventuali anomalie legate a quella vicenda.

Cosa studiava Paolo Borsellino il giorno prima di morire? Il fascicolo di suo interesse riguardava mafia-appalti, e più precisamente stava analizzando le carte dell’omicidio di Luigi Ranieri, noto imprenditore morto per la sua resistenza alle pressioni mafiose, confermata da vari pentiti tra cui Salvatore Cancemi, Giovanni Battista Ferrante, Leonardo Messina e Balduccio Di Maggio. Come si legge sul documento pubblicato dal Giornale, del Tribunale di Palermo del 17 ottobre 1992, che ha come oggetto “ Strage di via d’Amelio, richiesta atti ”, firmato dal procuratore della Repubblica Vittorio Aliquò e indirizzato al procuratore della Repubblica...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Squarci di verità sulla strage di via D'Amelio e su Borsellino. Ora si faccia piena luce sulle anomalie". L'esclusiva del Giornale scatena le reazioni politiche

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