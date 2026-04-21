Un’indagine recente ha portato alla luce un’attività di spionaggio illecito che coinvolge una rete di dossier e accessi abusivi, partendo da un gruppo chiamato Squadra Fiore e arrivando fino alla capitale. Le indagini hanno rivelato legami tra alcune figure coinvolte in questa rete, con rapporti tra due persone chiamate Gallo e Del Deo. La vicenda riguarda operazioni non autorizzate che si sono svolte in diverse regioni italiane.

L’inchiesta sullo spionaggio illegale in Italia svela una rete di dossier e accessi abusivi guidata dall’ex dirigente dell’intelligence Giuseppe Del Deo, nota come “Squadra Fiore” Un sistema parallelo, sofisticato e opaco, capace di muoversi tra apparati pubblici e interessi privati, utilizzando strumenti tipici dell’intelligence per fini illegali. È questoil quadro che emerge dall’inchiesta su quella che gli investigatori hanno ribattezzato “Squadra Fiore”,una rete di spionaggio e produzione di dossier che avrebbe operato per anni fuori da ogni perimetro legale, alimentata da competenze maturate dentro gli apparati dello stato e poi, secondo la procura capitolina, riutilizzate altrove.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Squadra Fiore, lo spionaggio illecito che da Equalize raggiunge Roma: i rapporti tra Gallo e Del Deo

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