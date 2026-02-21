Sport in tv oggi sabato 21 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, sabato 21 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 portano in primo piano diverse competizioni di alto livello. Sono in programma numerosi eventi, tra cui le staffette di biathlon e le gare di sci di fondo. Le tv trasmettono tutte le discipline principali, mentre lo streaming permette di seguire le gare ovunque. La giornata si prospetta intensa, con appassionati pronti a tifare dagli schermi di casa e dai dispositivi mobili.
Oggi sabato 21 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno messi in palio dieci titoli (tra cui le mass start di speed skating, la mass start femminile di biathlon, la 50 km maschile di sci di fondo, lo skicross maschile). Gli appassionati di motori potranno gustarsi la gara-1 del GP di Australia per la Superbike e la prima giornata dei Test MotoGP a Buriram. Gli amanti di tennis avranno modo di divertirsi con le finali del WTA 1000 di Dubai e dell’ATP 500 di Doha (Carlos Alcaraz affronterà Arthur Fils), oltre alle semifinali dell’ATP 500 di Rio e dell’ATP 250 di Delray Beach (ci sarà Flavio Cobolli).🔗 Leggi su Oasport.it
