Con Spider-Man: Brand New Day e Spider-Noir all’orizzonte, è un ottimo momento per essere un fan dell’eroe lanciaragnatele. E a quanto pare c’è ancora di più di cui entusiasmarsi, se si deve credere allo showrunner di Spider-Noir riguardo a ciò che ci aspetta per tutte le diverse potenziali versioni del nostro amichevole Spider-Man di quartiere e all’espansione dei progetti basati sulle varianti in arrivo. C’è un sacco di potenziale per i progetti su Spiderman. Sebbene Uziel non abbia fornito molti dettagli sui progetti a cui si riferiva, è lecito supporre che stesse parlando del progetto su Spider-Gwen, di cui si vocifera sia in lavorazione presso la Sony, che dovrebbe portare Gwen Stacy dello Spider-Verse sotto i riflettori.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spiderman Noir: lo Spin-off con Nicolas Cage non è l’unico in produzione

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