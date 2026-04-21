A Roma, la spesa quotidiana sarà più semplice grazie a un nuovo accordo tra Amazon e il consorzio Gros. I residenti delle zone vicine potranno ricevere a casa oltre 10.000 prodotti alimentari freschi, ampliando così le opzioni disponibili per la spesa quotidiana. La collaborazione prevede la consegna di un’ampia gamma di prodotti direttamente all’indirizzo dei clienti, senza dover più recarsi fisicamente ai negozi.

La spesa quotidiana nella Capitale sta per cambiare volto grazie all’accordo tra Amazon e il consorzio Gros, che permetterà ai residenti di Roma e delle zone limitrofe di ricevere a domicilio una selezione vastissima di prodotti alimentari. L’iniziativa, che vedrà un’estensione del servizio in tutta la provincia romana nei prossimi mesi, punta a integrare l’offerta digitale con la qualità del fresco locale. Dall’e-commerce alla tavola romana: un catalogo da diecimila referenze. Il cuore della collaborazione risiede nell’unione tra la potenza logistica globale e l’esperienza territoriale di Gros, realtà nata dall’unione di imprenditori romani e partner strategico del Gruppo Selex per l’area del Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa a Roma: Amazon e Gros portano 10.000 prodotti freschi a casa

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