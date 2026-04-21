Spazi innovativi per l’educazione dei più piccini

Si è svolta con successo la giornata intitolata ‘Intrecci educativi’, promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore, con attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie. Durante la giornata sono stati presentati spazi e progetti innovativi pensati per l’educazione dei più piccoli, coinvolgendo professionisti e genitori.

Grande successo per la giornata ‘Intrecci educativi’, organizzata dal Comune in collaborazione con l’ Istituto degli Innocenti di Firenze. L’evento ha riunito esperti per approfondire la continuità educativa 0-6 anni, concentrandosi sul design degli spazi come strumento per migliorare la qualità dell’apprendimento. Presenti anche la sindaca Serena Arrighi, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e l’assessore regionale Alessandra Nardini (nella foto). "È stata un’occasione per confrontarsi con tanti esperti del settore su temi importanti come i percorsi educativi nella scuola dell’infanzia e l’uso degli spazi come luoghi di apprendimento – dice Arrighi -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazi innovativi per l’educazione dei più piccini Notizie correlate Leggi anche: Educazione 0-6 senza confini: docenti a confronto con modelli europei innovativi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spazi innovativi per l’educazione dei più piccini; L'Alma Mater partecipa al nuovo Piano Città degli Immobili Pubblici di Bologna — Italiano; L’Unibo fa un salto nel futuro: laboratori e spazi all’avanguardia per la ricerca in agricoltura. Polo d’eccellenza che unisce tradizione e innovazione; Ex Fonderie di Modena: manifestazione di interesse per progetti innovativi under 35 ad alto impatto sociale. Spazi educativi innovativi: perché la scuola del futuro parte dalle auleSpazi educativi flessibili, learning commons e integrazione digitale: le nuove architetture scolastiche al servizio della pedagogia. agendadigitale.eu Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’assessore Principato: Investiamo in ambienti flessibili e inclusivi per favorire autonomia e creatività nei bambini ... agrigentonotizie.it ACIREALE, IL SINDACO BARBAGALLO: “NUOVI SPAZI E ARREDI INNOVATIVI NEGLI ASILI NIDO, UN SUPPORTO CONCRETO ALLE FAMIGLIE” Acireale ottiene un finanziamento da 260 mila euro per migliorare gli arredi degli asili nido comunali. Le risors - facebook.com facebook Politecnico e Città cercano spazi per il Distretto dell’innovazione #rassegnastampa #PoliTO via @rep_torino x.com