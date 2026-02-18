Juve crollo a Istanbul La difesa in difficoltà | 13 gol in 4 partite Spalletti | Cambiare
La Juventus ha subito un pesante sconfitta a Istanbul, dove la difesa ha incassato 13 gol in quattro partite, e questa situazione preoccupa molto i tifosi. Il risultato di ieri, contro il Galatasaray, dimostra ancora una volta le difficoltà del reparto arretrato bianconero, che fatica a trovare solidità. Spalletti, allenatore della squadra, ha chiesto di cambiare strategia per invertire questa tendenza, sottolineando l’urgenza di intervenire subito.
Torino, 18 febbraio 2026 – Istanbul continua a essere una criptonite, il Galatasaray pure. Il crollo nella gara di andata dei playoff di Champions League rischia di togliere la Juventus dalla lotta a tutti i trofei già nel mese di febbraio, esattamente come l’anno scorso. Distacco incolmabile in campionato, eliminazione nei quarti di Coppa Italia e ora anche tre gol da recuperare ai turchi nella gara di ritorno tra una settimana: un disastro. Le cinque reti di Istanbul rendono oltremodo in salita la strada per la Vecchia Signora, che sta registrando in questo febbraio numeri negativi su tutta la linea, tra sconfitte, ben tre, e gol subiti, addirittura tredici in quattro partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juve Benfica, Spalletti valuta un corposo turnover in vista del filotto di partite: torna Di Gregorio tra i pali. Novità in difesa e in attaccoIn vista del fitto calendario di impegni, Spalletti valuta un consistente turnover per la sfida tra Juventus e Benfica.
LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 13-10 inizio con qualche difficoltà per le lombardeSegui in tempo reale la sfida tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio, la Juventus crolla a Istanbul: è 5-2 per il Galatasaray; Champions League, la Juve crolla a Istanbul: 5-2 in casa del Galatasaray; La Juventus crolla a Istanbul, a Torino servirà un miracolo per la qualificazione; La Juve resta in dieci e crolla a Istanbul, il Galatasaray dilaga: 5-2.
Calcio, la Juventus crolla a Istanbul: è 5-2 per il GalatasarayRoma, 17 feb. (askanews) – Crollo clamoroso della Juventus all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi ... msn.com
Juve stecchita in Turchia, figuraccia a Istanbul: il Galatasaray dilaga 5-2 e ora serve un miracolo allo StadiumDopo la rimonta firmata da Koopmeiners arriva il tracollo: rosso a Cabal, crollo nella ripresa e qualificazione in salita per la squadra di Spalletti ... giornalelavoce.it
Crollo Juventus https://mdst.it/3OjL9Cs #SportMediaset facebook
#GalatasarayJuventus 5-2, pagelle: finalmente #Koopmeiners, disastro #Cabal e il crollo. #UCL #PlayoffUCL x.com