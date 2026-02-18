Juve crollo a Istanbul La difesa in difficoltà | 13 gol in 4 partite Spalletti | Cambiare

La Juventus ha subito un pesante sconfitta a Istanbul, dove la difesa ha incassato 13 gol in quattro partite, e questa situazione preoccupa molto i tifosi. Il risultato di ieri, contro il Galatasaray, dimostra ancora una volta le difficoltà del reparto arretrato bianconero, che fatica a trovare solidità. Spalletti, allenatore della squadra, ha chiesto di cambiare strategia per invertire questa tendenza, sottolineando l’urgenza di intervenire subito.