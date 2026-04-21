Spagna decreto regolarizza mezzo milione di migranti

In Spagna, migliaia di immigrati hanno passato ore in fila per regolarizzare la propria posizione dopo l’approvazione di un decreto governativo. Il provvedimento riguarda circa mezzo milione di persone che potranno ottenere un regolare permesso di soggiorno. La misura interessa cittadini provenienti da diversi paesi e mira a formalizzare la loro condizione legale nel paese. La scena si è ripetuta in diverse città, con lunghe code e attese prolungate.

In Spagna milioni di immigrati in fila per ore per regolarizzare la loro posizione dopo che il governo ha approvato un decreto che regolarizza mezzo milione di migranti. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spagna, decreto regolarizza mezzo milione di migranti Spagna, decreto regolarizza mezzo milione di migranti Notizie correlate Spagna, Sanchez regolarizza 500mila migranti. Insorgono le opposizioniIl governo spagnolo di Pedro Sanchez ha approvato in Consiglio dei ministri il "Real Decreto" che avvia il processo di regolarizzazione straordinaria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spagna vara sanatoria per i migranti irregolari, regolarizzati circa 500mila; La Spagna approva la regolarizzazione di 500 mila migranti. Sánchez: Atto di giustizia e necessità; Spagna, decreto regolarizza mezzo milione di migranti; Spagna, il governo approva la regolarizzazione straordinaria di 500mila migranti irregolari. In Spagna pubblicato il decreto che regolarizza mezzo milione di migrantiMADRID - La Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe) in Spagna ha pubblicato oggi il decreto che introduce una regolarizzazione straordinaria per circa 500mila migranti, con entrata in vigore da domani e ... ansa.it Spagna, decreto governo regolarizza 500 mila migranti irregolariNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Dramma Yamal, infortunio muscolare e Mondiale a rischio: il fenomeno del Barcellona e la Spagna tremano - facebook.com facebook Il Barcellona e la Spagna sono col fiato sospeso: Lamine Yamal si fa male segnando il rigore decisivo al 40’ La squadra di Flick batte il Celta Vigo e sale a quota 82 punti, a +9 sul Real Madrid. A 6 giornate dal termine, il campionato sembra ormai indirizzato x.com