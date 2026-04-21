Spagna decreto regolarizza mezzo milione di migranti

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna, migliaia di immigrati hanno passato ore in fila per regolarizzare la propria posizione dopo l’approvazione di un decreto governativo. Il provvedimento riguarda circa mezzo milione di persone che potranno ottenere un regolare permesso di soggiorno. La misura interessa cittadini provenienti da diversi paesi e mira a formalizzare la loro condizione legale nel paese. La scena si è ripetuta in diverse città, con lunghe code e attese prolungate.

In Spagna milioni di immigrati in fila per ore per regolarizzare la loro posizione dopo che il governo ha approvato un decreto che regolarizza mezzo milione di migranti. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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