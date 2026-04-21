Di fronte all’offensiva militare condotta dal governo israeliano nel Medio Oriente, numerosi esperti dell’Onu hanno inviato un appello a Bruxelles, chiedendo di sospendere l’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele. La richiesta si concentra sulla necessità di adottare misure concrete in risposta alle azioni militari in corso, mentre cresce il dibattito sulle relazioni tra le istituzioni europee e Israele in questo contesto di tensione.

Davanti alla campagna militare con cui Benjamin Netanyahu ha infiammato l’intero Medio Oriente, molti chiedono all’Unione europea di prendere le distanze da Israele. Così, dopo raccolte firme e manifestazioni, a ribadire questa richiesta sono venti esperti delle Nazioni Unite, che hanno invitato Bruxelles a “sospendere immediatamente l’accordo di associazione Ue-Israele, che dal 2000 garantisce a Israele un accesso preferenziale al mercato europeo, nonostante le ben documentate violazioni dei diritti umani, degenerate in crimini atroci, tra cui il genocidio”. Un duro atto d’accusa in cui si sottolinea che “l’Europa si trova di fronte a un chiaro test morale, quando i suoi ministri degli Esteri si riuniranno il 21 aprile in Lussemburgo per valutare la sospensione, totale o parziale, di questo accordo”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Sospendere l’accordo di associazione tra Unione europea e Israele”, l’appello degli esperti dell’Onu a Bruxelles

Notizie correlate

Gibilterra, ok degli Stati membri all’accordo tra Unione europea e Regno UnitoRoma, 2 aprile 2026 – Gli Stati membri dell’Unione europea hanno dato il via libera all’accordo con il Regno Unito sullo status di Gibilterra,...

“Sospendere l’accordo UE-Israele”: la legge sulla pena di morte per i palestinesi diventa un banco di prova per BruxellesL’approvazione da parte della Knesset di una legge che introduce la pena di morte esclusivamente per i palestinesi rappresenta una chiara violazione...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Che cosa prevede l’accordo con Israele di cui l’Italia ha sospeso il rinnovo; Stop all’accordo UE-Israele, la petizione ha raggiunto il traguardo del milione di firme; Cosa vuol dire che l'Italia ha sospeso il rinnovo dell'accordo di difesa con Israele, in pratica; Meloni: Abbiamo deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele.

Ministro Spagna: Sospendere accordo Ue-Israele, credibilità Ue in giocoIl ministro spagnolo degli Esteri Albares Bueno chiede la sospensione dell'accordo Ue-Israele per violazioni dei diritti umani, sottolineando che la credibilità dell'Unione Europea è in gioco. adnkronos.com

Meloni sospende accordo di difesa con Israele. Schlein: Ci voleva tanto?L'annuncio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva in occasione della sua visita alla 58esima edizione di Vinitaly, a Verona. Il ministro della ... lapresse.it

Locali capaci di sospendere il tempo e indurre alla contemplazione, assaporando con intensità il momento, le creazioni gastronomiche e antichi ricettari facebook

Il premier spagnolo Sanchez: "Ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti. Non può essere partner". La proposta potrebbe arrivare martedì al Consiglio Esteri. #ANSA x.com