Sorrentino ne è sicuro | La Juve quest’anno ha gettato le basi per tornare grande vi spiego perchè

L’ex portiere ha dichiarato alla Domenica Sportiva che la squadra ha svolto un lavoro importante durante questa stagione, ponendo le fondamenta per una futura crescita. Ha spiegato che le azioni intraprese e le scelte fatte in campo sono state decisive per rafforzare il team. Le sue parole si concentrano sui risultati raggiunti e sulle strategie adottate dai dirigenti per migliorare le prestazioni complessive.

di Luca Fioretti Sorrentino ne è sicuro: «La Juve quest’anno ha gettato le basi per tornare grande». Le dichiarazioni dell’ex portiere alla Domenica Sportiva. Intervenuto a La Nuova DS, Stefano Sorrentino ha parlato così della Juventus, reduce dalla bella vittoria all’Allianz Stadium contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SORRENTINO – « Arrivare secondi sarebbe un segnale forte? Questo sarebbe un miracolo, quindi prima abbiamo parlato di miracoli, ma questo sarebbe un altro miracolo. Diciamo che la grande dote è stata quella lì di preparare una partita come quella contro la Roma, che erano sotto, l’hanno recuperata all’ultimo con un gol di Boga e con un gol di Gatti e da lì la Juventus poteva staccarsi definitivamente dalla corsa Champions.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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