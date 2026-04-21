Sondrio responsabilizza i suoi diciottenni

L’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro rivolto ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2025. Durante l’evento sono stati affrontati temi come il passaggio all’età adulta, i diritti e i doveri legati alla cittadinanza, oltre alla partecipazione attiva nella comunità e al valore del dono. L’iniziativa ha coinvolto i neo maggiorenni residenti in città, con l’obiettivo di sensibilizzarli sul loro ruolo futuro.

Il ruolo che si assume entrando nell'età adulta, i diritti e i doveri, la cittadinanza attiva e la forza del dono: sono i temi che l'Amministrazione comunale ha posto al centro dell'evento organizzato per incontrare i neo maggiorenni residenti in città che hanno compiuto i 18 anni nel 2025.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate La soddisfazione di Sondrio per i suoi eventi "olimpici"Un crescendo di emozioni per una città che ha vissuto intensamente il periodo olimpico e che è pronta a cogliere le opportunità derivanti... Sondrio celebra i suoi campioni: 19 leggende olimpiche in mostraSondrio ospita fino al 29 aprile l’esposizione dedicata ai campioni olimpici della Valtellina e dell’Italia, allestita presso la sala Ligari di...