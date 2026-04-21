Soluzioni Casartigiani | Tecnologia sommata al valore del fare

Nel panorama attuale, le imprese artigiane italiane mantengono una forte presenza sia in Italia che all’estero, anche in un contesto globale complesso. Soluzioni Casartigiani promuove l’integrazione tra tecnologia e tradizione, sottolineando l'importanza del valore del fare artigiano. Questa realtà si distingue per la capacità di adattarsi alle sfide del mercato senza perdere di vista le radici della propria identità.

In un contesto globale non facile, i valori dell’imprenditorialità artigiana italiana nel mondo del design continuano a imporsi in Italia e all’estero. "Il settore del legno e arredo in Lombardia conta 7.612 imprese di cui ben 5.598 sono a carattere artigiano", spiega Mauro Sangalli, Segretario Generale Unione Artigiani e Imprese Lodi, Presidente di Casartigiani Lombardia e membro del Comitato di Presidenza della stessa confederazione nazionale. "Se stiliamo una classifica, il territorio più rappresentato è Monza e la Brianza - prosegue Sangalli - seguito da Milano e da Como, Brescia e Bergamo. Questo comparto dà lavoro a circa 46.000 persone di cui oltre 18.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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