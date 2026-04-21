Slovenia scossa violenta alle 7 | 58 | il sisma superficiale sveglia tutti

Nella mattinata di martedì 21 aprile 2026, le valli slovene sono state scosse da un terremoto di magnitudo 3 alle 7:58. L’evento, di natura superficiale, ha causato una forte vibrazione percepita in diverse zone della regione, svegliando molte persone e provocando lievi danni in alcune abitazioni. Non sono stati segnalati feriti gravi o evacuazioni di massa.

Un brusco sussulto ha scosso le valli slovene nella prima mattinata di questo martedì 21 aprile 2026, quando un evento sismico di magnitudo 3.8 è stato registrato alle ore 07:58. La perturbazione, localizzata nel settore orientale del Paese, ha colpito con particolare intensità a causa di un ipocentro situato a soli un chilometro di profondità, provocando una percezione molto forte tra la popolazione locale. La dinamica di un rilascio energetico superficiale. Le rilevazioni effettuate dai tecnici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia evidenziano come la natura estremamente bassa della profondità sismica sia il fattore chiave dietro il forte impatto avvertito dai residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Slovenia, scossa violenta alle 7:58: il sisma superficiale sveglia tutti Notizie correlate Leggi anche: Sisma 4.5 a Giannina: scossa superficiale scuote l’Epiro Leggi anche: Turchia, scossa da 4.6: il sisma superficiale che ha svegliato la zona