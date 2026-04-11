Turchia scossa da 4.6 | il sisma superficiale che ha svegliato la zona

Un terremoto di magnitudo 4.6 si è verificato in Turchia nordoccidentale sabato 11 aprile alle 17:31 ora locale, colpendo l’area tra Emet e Hisarcik. L’evento sismico ha causato il risveglio della zona, che si trova a ovest di queste località. Non sono stati segnalati immediatamente danni o vittime. La scossa è stata percepita da alcune persone nella regione, senza ulteriori dettagli sulla situazione a seguito dell’evento.

Un movimento tellurico di magnitudo 4.6 ha scosso la Turchia nordoccidentale questo sabato 11 aprile, colpendo l’area situata a ovest delle località di Emet e Hisarcik alle ore 17:31 locali (16:31 in Italia). Il sisma, generato a una profondità di soli 9 km, non ha causato feriti o danni materiali rilevanti fino al momento attuale. La dinamica del rilascio energetico tra Emet e Hisarcik. L’evento sismico registrato nel pomeriggio di oggi ha presentato caratteristiche tecniche che spiegano la diffusione della percezione del tremore tra la popolazione locale. Nonostante l’intensità non sia stata estrema, il fatto che l’epicentro si sia concentrato a soli 9 chilometri dalla superficie terrestre ha agito come un amplificatore naturale della scossa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia, scossa da 4.6: il sisma superficiale che ha svegliato la zona Leggi anche: Sisma 4.5 a Giannina: scossa superficiale scuote l’Epiro Leggi anche: Sisma 5.9 nel Mar Caspio: scossa superficiale scuote Baku e l’Iran Terremoto in #turchia scossa cim mmm