A Piacenza indagine sulle criptovalute scoperta evasione da oltre mezzo milione

A Piacenza, le autorità hanno scoperto un’evasione fiscale da oltre mezzo milione di euro, collegata all’uso di criptovalute. Le Fiamme Gialle hanno condotto un’ampia attività di controllo che ha coinvolto più persone e aziende in tutta Italia. Durante le verifiche, sono stati trovati conti nascosti e transazioni sospette, con strumenti digitali usati per mascherare i redditi. L’indagine è partita da un controllo su un imprenditore locale, che ha portato alla scoperta di un sistema complesso di evasione. La scoperta ha portato a sequestri e a sanzioni.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza hanno concluso una complessa e articolata attività ispettiva, con proiezione su tutto il territorio nazionale, che ha consentito di individuare un'ingente evasionefiscale realizzata attraverso l'utilizzo di criptovalute e di strumenti di finanza decentralizzata, sistema finanziario alternativo che opera su blockchain, consentendo transazioni senza intermediari e offrendo servizi simili a quelli bancari.L'azione investigativa trae origine da un'analisi svolta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma - reparto speciale della Guardia di Finanza, altamente qualificato nell'impiego di innovativi software diblockchain analysis, capaci di tracciare e ricostruire le transazioni effettuate su registri digitali - nei confronti di un operatore economico piacentino, risultato inottemperante agli obblighi dichiarativi connessi ai redditi derivanti da attività di mining (estrazione) di criptovalute.