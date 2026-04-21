A partire da mercoledì 6 maggio, tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmesse su Sky Sport, che richiede un abbonamento, e su TV8, visibile senza costi aggiuntivi. Questa decisione rappresenta una risposta alle offerte di Rai e MediaSet, che già trasmettono alcune partite in diretta. La competizione si svolgerà fino alla conclusione della manifestazione, coinvolgendo diverse piattaforme di trasmissione.

Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport a pagamento e su TV8 in chiaro. Zero match ceduti a Rai e Mediaset. Si parlava di trattative in corso con la Tv di Stato e Cologno Monzese che puntavano a qualche match in chiaro ma così non sarà. Sky non cederà nessuna partita di Sinner & company. La novità principale, annuncia Sky, è una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di prestigio, dopo il successo di ascolti delle finali di Montecarlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SKY RISPONDE PICCHE A RAI E MEDIASET: INTERNAZIONALI DI ROMA TRA PAY E TV8

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