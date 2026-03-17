Tabellone Miami | contro chi giocano Sinner e gli altri italiani Sfortunato Alcaraz

A Miami, Jannik Sinner e gli altri italiani sono pronti per affrontare i rispettivi avversari nel tabellone del torneo. Sinner cerca di bissare il successo di Indian Wells partecipando al secondo Masters 1000 sulla superficie dura americana. Nel frattempo, Alcaraz è stato sfortunato e ha incontrato difficoltà nel suo cammino nel torneo.

Jannik Sinner va a caccia dell’en plein nel Sunshine Double. Dopo la vittoria a Indian Wells, punta anche all’altro Masters 1000 che si gioca sul cemento americano. Dalla California alla Florida, dove ha già vinto nel 2024, con in testa l’obiettivo di riavvicinarsi alla vetta del ranking mondiale, occupata da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, sconfitto in semifinale da Daniil Medvedev, avrà peraltro un esordio complesso sul duro dell’Hard Rock Stadium. Questo ha sancito il sorteggio del tabellone di Miami (si gioca dal 18 al 29 marzo, montepremi 9.415.725 dollari), che per la prima volta nella storia vede presentarsi 4 italiani al via tra i top 20 della classifica Atp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tabellone Miami: contro chi giocano Sinner e gli altri italiani. Sfortunato Alcaraz Articoli correlati Tabellone Australian Open 2026: Sinner dalla parte di Musetti. Contro chi giocano gli italiani e i possibili ottaviMelbourne, 15 gennaio 2026 – Chi solleverà il trofeo il primo febbraio? Il 18 gennaio partiranno gli Australian Open 2026, con Jannik Sinner pronto a... Sinner, debutto comodo a Miami, Alcaraz rischia: il tabellone degli italianiDopo la vittoria di Indian Wells, Jannik Sinner aprirà contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato la caccia al Sunshine Double. Sinner annienta Zverev, finale con Medvedev a Indian Wells Approfondimenti e contenuti su Tabellone Miami Temi più discussi: Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Sinner, debutto comodo a Miami, Alcaraz rischia: il tabellone degli italiani; Atp Indian Wells, oggi il sorteggio con 5 italiani: la GUIDA; Masters 1000 Miami: il tabellone completo. Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTASorteggiati i tabelloni singolari del Miami Open 2026, torneo ATP Masters 1000 maschile e WTA 1000 femminile in programma dal 18 al 29 marzo: scopri tutte le partite degli italiani e delle italiane. olympics.com ATP Miami Open 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Dzumhur o un qualificato al primo turnoSorteggiato il tabellone del Miami Open 2026: Sinner guida la truppa azzurra con Musetti, Cobolli e Darderi teste di serie ... fanpage.it È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami, con Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi ammessi direttamente al secondo turno,mentre Arnaldi e Berrettini affrontano Svevchenko e Muller prima di affrontare, in caso di vittoria 2 Top ten. Questi gli event - facebook.com facebook Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare x.com