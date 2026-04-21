Sicurezza in stazione Renzi FdI | Servono più controlli è necessario schierare anche la Polizia locale

A Rimini il dibattito sulla sicurezza nell’area della stazione si riaccende dopo l’approvazione del progetto “Next Stop: Rimini Sicura” da parte della Giunta. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha richiesto un maggiore controllo, sottolineando la necessità di schierare anche la Polizia locale per garantire maggiore sicurezza nell’area. La questione è tornata al centro dell’attenzione politica con interventi e richieste di intervento.

Il tema della sicurezza nell’area della stazione torna al centro del dibattito politico a Rimini. Dopo l’approvazione del progetto “Next Stop: Rimini Sicura” da parte della Giunta, il capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi interviene con una dura presa di posizione, chiedendo interventi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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