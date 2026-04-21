’Sibillini Europa’ vola a Bruxelles

La presidente del Parlamento europeo ha incontrato i partecipanti della ‘Sibillini-Europa Summer School’ a Bruxelles, segnando il punto centrale di un percorso di formazione dedicato a far conoscere le istituzioni dell’Unione europea alle giovani generazioni. L’evento ha visto coinvolti studenti e docenti, con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate all’integrazione europea. La cerimonia si è svolta nella sede del Parlamento, con l’intervento di rappresentanti istituzionali e organizzatori.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha accolto i partecipanti della ‘ Sibillini-Europa Summer School ’ in un incontro che ha rappresentato il momento culminante di un percorso formativo volto ad avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni dell’ Unione europea. Nella stessa giornata, gli studenti sono stati ricevuti presso il quartier generale della Commissione europea, il Berlaymont, dal Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, che ha così mantenuto l’impegno, assunto la scorsa estate, di incontrarli personalmente. La delegazione – composta da 38 partecipanti, prevalentemente italiani, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da Ucraina, Georgia e Pakistan, ha preso parte a una visita istituzionale di tre giorni nei principali centri decisionali dell’Unione europea.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sibillini Europa’ vola a Bruxelles Notizie correlate Bruxelles, capitale d’Europa e città dalle mille animeBruxelles non è solo la capitale del Belgio, ma anche il cuore pulsante dell’Unione Europea. Europa in classe: il Liceo Volta protagonista a BruxellesL’iniziativa ha rappresentato un momento di dialogo autentico tra giovani e istituzioni, offrendo agli studenti l’opportunità di approfondire i...