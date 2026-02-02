Europa in classe | il Liceo Volta protagonista a Bruxelles

Il Liceo Volta di Torino si trova a Bruxelles per partecipare al progetto “Europa in classe”. Gli studenti sono stati coinvolti in attività che li mettono in contatto diretto con l’Europa, grazie all’iniziativa promossa dall’europarlamentare Giusi Princi. È un’occasione per capire meglio come funziona l’Europa e quale ruolo giocano i giovani nel suo futuro.

Liceo Volta di Torino protagonista del progetto "Europa in classe" promosso dall'Europarlamentare Giusi Princi. Fonte foto: On. Giusi Princi Un incontro denso di significato, quello che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 5A e 5C del Liceo Scientifico "Alessandro Volta" di Torino, impegnati in un percorso di cittadinanza europea che ha trovato il suo culmine nell'iniziativa promossa dall'Europarlamentare Giusi Princi nell'ambito del progetto Europa in classe. L'iniziativa ha rappresentato un momento di dialogo autentico tra giovani e istituzioni, offrendo agli studenti l'opportunità di approfondire i valori fondanti dell'Unione Europea: democrazia, partecipazione, solidarietà e rispetto dei diritti.

