Si pensa già all’arrivo del metrò 5 tra pullman elettrici taxibus e le misure per la logistica urbana

A Monza si guarda già al futuro con il prolungamento della linea M5, che dovrebbe essere operativo entro il 2034 e prevederà sette nuove fermate in città. L’arrivo del metrò si inserisce in un quadro più ampio che include anche l’introduzione di pullman elettrici, taxibus e nuove misure per la gestione della logistica urbana, con l’obiettivo di rinnovare il sistema di trasporto pubblico locale.

Con l’arrivo del prolungamento della M5, previsto per il 2034 con le sue sette fermate cittadine, Monza avrà l’occasione di riorganizzare radicalmente il trasporto pubblico locale. L’associazione Hq Monza ha presentato un documento che indica linee concrete per valorizzare al meglio i 12,3 milioni di euro (9,7 dal Comune e 2,6 da biglietti) destinati ogni anno al Tpl. Per gli attivisti la M5 sarà la linea di forza sotterranea. A essa potrebbero affiancarsi tre linee di forza in superficie con autobus elettrici a guida autonoma in sede protetta o corsia riservata, con tratti chiusi al traffico privato (residenti esclusi). Gli itinerari indicati: Ovest-Est da San Fruttuoso a viale Libertà, una circolare interna tra i quartieri storici e una circolare esterna che toccherà anche Villasanta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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