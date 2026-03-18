La piazza del No con le bandiere Cgil e tra Schlein e Conte si pensa al dopo

Nella Piazza del Popolo, infreddolita e battuta dal vento, si sono svolti i comizi di diversi gruppi politici e sindacali. Sul palco sono saliti rappresentanti della Cgil, insieme a esponenti di Rifondazione Comunista, mentre tra le bandiere rosse e rosa si sono alternati interventi di esponenti del Partito Democratico e di altri partiti. Tra i presenti si discute del futuro politico e delle strategie da adottare.

La "societa civile per il No" si fa sentinella per la Costituzione, con il sindaco Gualtieri. Rosy Bindi e la studentessa Angela Verdecchia le più applaudite Landini Masaniello invita ad "adottare" gli amici che vogliono vtare Sì, Conte "avvocato del No" avverte: "Non ci prendano in girro", Schlein esorta a convincere gli indecisi Infine salgono sul palco di una Piazza del Popolo spazzata dal vento freddo di fine inverno, tra gli ombrelli e le bandiere rosse (Cgil, Rifondazione Comunista) e rosa (Pd, Avs, Anpi), e tra i cartelli a forma di fumetto che dicono “No”: sale quello che viene soprannominato “avvocato per il No” ed ex premier Giuseppe Conte e sale la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La piazza del No con le bandiere Cgil (e tra Schlein e Conte si pensa al dopo) Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Aiuto di Landini a Schlein. La macchina Cgil per far vincere il No e battere ConteÈ una musica di sottofondo nell’ultimo tratto del viaggio politico di Elly Schlein. Una selezione di notizie su La piazza del No con le bandiere Cgil e... Temi più discussi: Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; LIVE | Referendum giustizia, a Roma l’assemblea per il No; EVENTO CHIUSURA CAMPAGNA REFERENDARIA PER IL NO CON LANDINI E MONTANARI; ANPI: 22 e 23 marzo è NO!. Il no a piazza del Popolo: 'Salviamo la costituzione'Con una cover di 'C'è chi dice no' di Vasco Rossi, il cantante Piji ha aperto in piazza del Popolo a Roma la manifestazione per il No al referendum. Saliranno sul palco i leader del campo largo, Elly ... ansa.it Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendumElly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni chiudono insieme la campagna. Ospiti d’eccezione il cantante Daniele Silvestri, gli scrittori ... repubblica.it https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2026/03/18/fp-cgil-con-la-taglia-idonei-effetti-su-abruzzo-e-lazio_53962025-2cef-42fb-ac4d-156259c648af.html facebook Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendum x.com