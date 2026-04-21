Si fa presto a dire uno contro uno | il duello ora si prepara tatticamente e si impara da bambini

Negli ultimi tempi, il concetto di “uno contro uno” è tornato a essere centrale nel calcio europeo, con una rivalutazione della marcatura a uomo. Questa tattica, che richiede attenzione e abilità individuali, sta assumendo un ruolo sempre più importante nel modo in cui le squadre affrontano le partite. La preparazione ai duelli si impara fin da bambini, e questa evoluzione tattica si riflette anche nel modo in cui i giocatori si affrontano durante le gare.

Con la rivalutazione della marcatura a uomo nell’élite del calcio europea, i “duelli” sono tornati al centro del gioco. Ma ci sono ovviamente tornati trasformati. Non si tratta più di chi è più forte o più veloce. Sono diventati una questione tattica, che ha più a che fare con la preparazione e la furbizia. Il punto è diventato il momento che precede il contatto. La preparazione del duello è più importante del duello stesso. Secondo Tim Rieke, co-fondatore del portale di tattica Spielverlagerung.de in Germania, oggi i giocatori imparano a posizionarsi in modo da rendere il contrasto avversario più difficile prima ancora che avvenga. Sfruttano angoli ciechi, simulano movimenti falsi, usano il corpo come strumento di disinformazione tattica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Si fa presto a dire “uno contro uno”: il duello ora si prepara tatticamente, e si impara da bambini Notizie correlate Leggi anche: Si fa presto a dire pazzo: da Trump una strategia (già adottata da Nixon) che risale a Machiavelli Leggi anche: "Si fa presto a dire Cenerentola!" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Moda, il piano di Confindustria. Quattro miliardi per le filiere; I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto e le reazioni alla prima puntata; Monouso e sostenibili le stoviglie della mantovana SignorBIO; Unboxing Retail: il futuro del punto vendita passa dall’unicità. Si fa presto a dire «conservatore»nel 1875 alcuni lontani parenti di mia moglie partirono, assieme a molti altri trentini, per lo Stato di Santa Caterina in Brasile. Giorni fa, un loro discendente mi ha inviato una mail nella quale ... avvenire.it Si fa presto a dire: Trump no grazie. L’Ue senza paracaduteUn dibattito pasquale, serrato e senza sconti, tra due voci che si inseguono sul senso dell’autonomia strategica: l’Europa può davvero crescere senza l’ombrello americano o resta prigioniera della sua ... ilfoglio.it 06:00 - PRESTO PRESTO – Giornali e commenti Con Poli e Jampaglia 07:45 - PRESTO PRESTO – Lo stretto indispensabile Con Cinzia Poli 08:00 - ESTERI - LA RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE Con Rob facebook Jannik Sinner ai microfoni di 'Sky Sport' in occasione dei Laureus Awards ha augurato una veloce guarigione a Carlos Alcaraz: "Adesso sta passando un momento non semplice, speriamo di rivederlo al più presto in campo, magari anche a Roma. Io essendo x.com