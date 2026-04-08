Si fa presto a dire pazzo | da Trump una strategia già adottata da Nixon che risale a Machiavelli

Nelle ultime ore, l’ex presidente ha alternato annunci di minacce contro l’Iran a dichiarazioni di tregua, in un ritmo rapido e imprevedibile. Questa strategia non è nuova e richiama approcci già usati in passato, come quelli di un altro ex presidente e le tattiche di Machiavelli. La discussione si concentra sulla possibilità che tali manovre siano deliberate tentativi di influenzare le reazioni pubbliche e internazionali.

Dalle minacce apocalittiche all’Iran alla tregua, in poche ore. Anche stavolta (come fu per i dazi annunciati e poi tolti gradualmente) per Donald Trump si può scomodare la “teoria del pazzo”. Sofia Mauri per l’Istituto Germani ha realizzato un dossier accurato e approfondito che rivela da parte del presidente americano un approccio decisamente meno naif di quanto si possa immaginare. Trump come Nixon: la teoria del pazzo. Possiamo partire dal parallelo tra Nixon e Trum p tracciato da Andreas Kluth su Bloomberg, in un editoriale del dicembre 2024. Secondo Kluth, Donald Trump ha incarnato in molti modi la strategia del “re folle”, utilizzando il suo comportamento apparentemente irrazionale come leva nelle politiche interne e internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Si fa presto a dire pazzo: da Trump una strategia (già adottata da Nixon) che risale a Machiavelli Leggi anche: "Si fa presto a dire Cenerentola!" Leggi anche: Dovrei dire a mia sorella che è stata adottata? Temi più discussi: Si fa presto a dire: Trump no grazie. L’Ue senza paracadute; Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane; Trump: Presto un accordo, mentre l'Iran mette in guardia dall'invasione di terra; Insider trading e guerra: quando la finanza scommette sulla fine del mondo. Si fa presto a dire: Trump no grazie. L’Ue senza paracaduteUn dibattito pasquale, serrato e senza sconti, tra due voci che si inseguono sul senso dell’autonomia strategica: l’Europa può davvero crescere senza l’ombrello americano o resta prigioniera della sua ... ilfoglio.it Trump lusinga Zelensky e Putin. La pace il più presto possibileDonald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago dicendosi convinto che sia il leader ucraino che Vladimir Putin vogliano un accordo e che siamo nella fase finale dei colloqui. O la guerra ... ilgiornale.it Le dichiarazioni di Donald Trump sul conflitto in Medio Oriente hanno allarmato anche una parte del fronte repubblicano, riaprendo il dibattito sulla sua stabilità e sulla possibilità di ricorrere al 25esimo emendamento. Ma tra i suoi sostenitori prende corpo un’a - facebook.com facebook Sull'America la macchia di Trump, un prevedibile mistificatore (di M. Teodori) x.com