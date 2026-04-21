Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ascoli Piceno ha emesso una sentenza riguardante una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto. La vicenda coinvolge diversi imputati e si è svolta nel centro della città, con numerosi testimoni ascoltati durante il processo. La decisione è stata comunicata oggi, dopo aver esaminato le prove raccolte durante le indagini preliminari.

Ascoli Piceno, 21 aprile 2026 – Il gup del tribunale di Ascoli Piceno Barbara Caponetti ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26 anni, processato con rito abbreviato per la rissa alla quale partecipò a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 30 agosto 2023. Con il rapper sono stati condannati a 3 anni e 2 mesi i suoi amici Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio. Alla parte civile, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è stata assegnata una provvisionale di 5.000 euro. Sono stati rinviati a giudizio i fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti che, difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci, non hanno chiesto riti alternativi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Shiva e la rissa a San Benedetto: la sentenza del gup

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