Sette denunce per molestie medico del lavoro resta ai domiciliari

Un medico del lavoro residente in Trentino si trova ancora agli arresti domiciliari, accusato di aver molestato diverse pazienti. Sono state presentate sette denunce formali contro di lui, che ora sono al vaglio delle autorità competenti. La polizia ha condotto indagini approfondite e ha deciso di mantenere l’uomo sotto misure restrittive in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore sanitario locale.

Resterà agli arresti domiciliari il medico del lavoro residente in Trentino sospettato di aver molestato più pazienti. La conferma di tale misura cautelare è una decisione del giudice per le indagini preliminari Gianmarco Giua che nei giorni scorsi, nelle aule del Tribunale di Trento, ha respinto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Trento, medico del lavoro ai domiciliari: 7 donne denunciano abusiIl tribunale di Trento ha disposto il mantenimento della misura cautelare per un medico occupante un ruolo nel settore della medicina del lavoro,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ? Sette denunce per molestie, medico del lavoro resta ai domiciliari; Aggredisce e molesta due donne sull'autobus e sotto casa: 22enne arrestato; Abusò per cinque anni della figlia minorenne dei suoi amici: condannato a 6 anni, ma è nelle Filippine. Sicurezza nei cantieri, sette denunceGravi carenze nella prevenzione degli infortuni in un’area di Ussita dove insistono più cantieri post sisma. A finire nei guai, denunciati dai carabinieri, sette amministratori unici di altrettante ... ilrestodelcarlino.it Blitz dei Carabinieri, un arresto e sette denunce. L'indagine è scaturita dopo violenze sessuali di gruppo filmate con i cellulari Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/4943snwv - facebook.com facebook