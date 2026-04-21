Sesto strage nel monolocale | 45 anni per i tre colpevoli

La Procura di Monza ha avanzato richieste di condanna severe per tre persone coinvolte nell’omicidio di un uomo di 62 anni avvenuto lo scorso luglio in un appartamento di Sesto San Giovanni. I tre imputati rischiano fino a 45 anni di carcere, in relazione al triplice coinvolgimento nell’omicidio. L’indagine si è concentrata sui dettagli dell’evento e sui ruoli assunti dai sospettati.

La Procura di Monza ha richiesto pene pesanti per il triplice coinvolgimento nell’omicidio di Hayati Aroyo, l’uomo di 62 anni la cui morte avvenne in un appartamento di Sesto San Giovanni lo scorso luglio. Il pubblico ministero Giovanni Marco Santini ha presentato oggi le requisitorie nel rito abbreviato, puntando a condanne che superano i quarantacinque anni complessivi per i tre accusati del delitto e del successivo rogo. L’aggressione brutale, avvenuta all’alba del 23 luglio scorso, ha come vittime trenta colpi di coltello inflitti al cittadino di origine turca. Dopo l’uccisione, i responsabili avrebbero dato fuoco al corpo e alla residenza in via Fogagnolo 130, dove la vittima risiedeva temporaneamente in un monolocale al piano terra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto, strage nel monolocale: 45 anni per i tre colpevoli Notizie correlate Colpevoli di sembrare colpevoli. Un processo lungo 34 anniUn uruguaiano, condannato a ventitré anni in primo grado per un delitto commesso a Milano nel 1990, è stato assolto in appello nel 2024 dopo avere... Mai più un’altra Cutro, tre anni dopo la strage i numeri smentiscono la promessa: solo nel 2025 si contano 2.185 vittime nel MediterraneoA tre anni dal naufragio di Cutro con 94 morti, le vittime in mare aumentano e la deterrenza resta la linea politica dominante.