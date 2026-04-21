Selenella la qualità premia sempre | Essenziali investimenti e ricerca

I consumatori continuano a scegliere prodotti di alta qualità, premiando il marchio per la sua affidabilità e l’impegno in ricerca e sviluppo. Le aziende che investono in innovazione e miglioramenti costanti sembrano raccogliere i frutti di questa attenzione, confermando come la qualità e l’attenzione alle esigenze del mercato siano fattori decisivi nelle preferenze dei clienti. La domanda di prodotti affidabili si traduce in una domanda di investimenti mirati e di innovazione continua.

I consumatori premiano la qualità del prodotto, l’affidabilità del marchio e gli investimenti in ricerca. La strada scelta da Selenella, Consorzio della Patata Italiana di Qualità, si sta dimostrando vincente anche in un’annata complessa come quella attuale. "Abbiamo appena concluso la campagna di raccolta della ‘classica’ in Emilia Romagna – commenta il presidente Massimo Cristiani - e lo abbiamo fatto registrando dati positivi che hanno un valore estremamente importante, soprattutto visto il contesto nel quale sono stati ottenuti. In effetti abbiamo dovuto fare i conti con la concorrenza legata a grossi quantitativi di produzione arrivati in particolare dall’Europa centrale e settentrionale, che hanno compromesso i prezzi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Selenella, la qualità premia sempre: "Essenziali investimenti e ricerca" Notizie correlate Leggi anche: Roma, 10 aprile: il Premio AIRH 2026 premia la qualità della vita Il Rotary premia qualità e rigore espositivoAnche quest’anno ad ArteFiera si è tenuta la consegna del 14° Premio Rotary ArteFiera 2026 alla presenza di Gianpiero Calzolari (presidente Fiere... Altri aggiornamenti Si parla di: Patate Novelle e carote: Selenella si presenta a Macfrut con due campagne in primo piano. Selenella a Macfrut in contemporanea con campagna novelleAnche quest’anno Selenella sarà a Macfrut (stand 151 - padiglione D3) insieme ad Agripat, Cepa e al Consorzio patata di Bologna Dop, per raccontare, con una voce condivisa, il valore di una filiera ... myfruit.it La missione di Selenella: Con il nostro lavoro diamo valore al prodotto e anche al territorioNel cuore dell’Emilia Romagna, tra Bologna, Ferrara e Modena, Selenella continua a essere uno dei punti di riferimento dell’orticoltura italiana. Guidato dal presidente Massimo Cristiani, il Consorzio ... ilrestodelcarlino.it