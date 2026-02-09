Il Paradiso delle signore anticipazioni future | Odile complice inconsapevole di Ettore e Greta

Sono in tanti a chiedersi cosa nasconda davvero Ettore nel suo rapporto con Odile. Nei prossimi episodi, alcuni fan hanno sentito un “puzza di bruciato” nell’atteggiamento del commendatore, che sembra avvicinarsi a Odile in modo troppo complice, senza rendersi conto di essere usato come pedina da Ettore e Greta. La situazione si fa sempre più complicata, e i sospetti crescono.

Sono moltissimi i fans de Il Paradiso delle Signore che hanno sentito "puzza di bruciato" nell'avvicinamento di Ettore a Odile. Nel corso delle prossime puntate in onda su Rai Uno scopriremo che le loro sensazioni erano più che giuste: mentre la figlia di Adelaide è profondamente innamorata di lui, il ragazzo dimostrerà che non è stato l'amore a spingerlo tra le sue braccia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Il Paradiso: Odile ama Ettore, ma lui non ricambia i suoi sentimenti. Nelle scorse puntate Il Paradiso abbiamo visto Odile felicemente innamorata al fianco di Ettore. Ma se la figlia di Adelaide di Sant'Erasmo si è avvicinata a Marchesi spinta da un sentimento sincero, lui non ricambia il suo amore, ed ha accettato di sottoporsi a questa farsa solo per portare a termine i suoi piani.

