Seduta Archimede Armonia geometrica

Nella seduta dedicata a Archimede, si è parlato di un design che combina in modo equilibrato precisione geometrica e sensazioni di benessere. La presentazione ha illustrato come gli elementi strutturali siano studiati per creare un insieme armonico, con linee e proporzioni che si integrano tra loro. L'attenzione si è concentrata sui dettagli tecnici e sulle scelte progettuali che rendono questa creazione una sintesi tra forma e funzione.

Interpreta il design come perfetta armonia tra rigore formale e benessere, Archimede, la nuova seduta firmata da CarlesiTonelli Studio che Riflessi presenta in anteprima alla prossima Milano Design Week 2026, confermando la propria vocazione alla qualità 100 per cento Made in Italy, all’eccellenza sartoriale e alla ricerca tecnica. Con un nome che rievoca la purezza delle linee, l’eleganza della geometria e la ricerca della semplicità, ’Archimede’ – disponibile come sedia, poltrona e sgabello – nasce da una riflessione profonda sul concetto di equilibrio tra forma e materia, tra struttura e comfort, che si concretizza in una seduta trasversale dall’identità contemporanea che, capace di oltrepassare barriere stilistiche e temporali, diventa pura architettura.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Seduta Archimede. Armonia geometrica Notizie correlate Edoardo Ferrigno. Geometrica scansione, opere 1980/2000, Biblioteca Universitaria di NapoliLa Biblioteca Universitaria di Napoli organizza e ospita, nel prestigioso Salone Monumentale, la mostra “Edoardo Ferrigno. Ritrovato un frammento del Palinsesto di ArchimedeUna pagina scomparsa del celebre Palinsesto di Archimede, uno dei manoscritti più importanti per la storia della matematica antica, sarebbe stata...