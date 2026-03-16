Ritrovato un frammento del Palinsesto di Archimede

È stato trovato un frammento del Palinsesto di Archimede, uno dei manoscritti più rilevanti dell'antichità. La scoperta riguarda una pagina che era scomparsa dal testo originale, portando alla luce nuove parti del documento. Il frammento è stato recuperato e studiato dagli esperti, che ora analizzano le sue caratteristiche e il suo contenuto. La ricerca prosegue per comprendere meglio il significato del ritrovamento.

Una pagina scomparsa del celebre Palinsesto di Archimede, uno dei manoscritti più importanti per la storia della matematica antica, sarebbe stata identificata nella collezione del Musée des Beaux-Arts di Blois, in Francia, da un gruppo di ricercatori del Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs). Il foglio, finora mai attribuito, conserva diagrammi geometrici e un passaggio del trattato di Archimede Sulla sfera e il cilindro, anche se il testo originale è celato sotto una successiva scrittura religiosa. Una prassi di riscrittura per riciclare la pergamena tipica nel Medioevo. Il manoscritto originale, realizzato a Costantinopoli a metà del X secolo, raccoglieva opere del matematico greco del III secolo a. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ritrovato un frammento del Palinsesto di Archimede Articoli correlati Leggi anche: A lezione di Antimafia, carabinieri e magistrati incontrano gli studenti del liceo "Archimede" L’estetica del frammento "Prima del pixel digitale"Negli ultimi anni l’estetica del pixel e della frammentazione digitale è diventata familiare nel linguaggio visivo contemporaneo. Contenuti e approfondimenti su Ritrovato un frammento del Palinsesto... Una pagina perduta da tempo degli scritti di Archimede è stata ritrovata in FranciaEra stata sottratta dal Palinsesto di Archimede, un importante manoscritto medievale contenente testi del matematico greco ... lescienze.it Matematica, scoperta pagina perduta del Palinsesto di ArchimedeIl foglio, finora non riconosciuto, conserva diagrammi geometrici e un passaggio del trattato di Archimede Sulla sfera e il cilindro, anche se il testo originale è nascosto sotto una successiva scri ... tg24.sky.it