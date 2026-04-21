Scontro alla Camera sul decreto sicurezza il governo al lavoro su un dl correttivo

Alla Camera si è verificato un acceso dibattito sul decreto sicurezza, con il governo che ha deciso di mettere la questione di fiducia sul provvedimento. Il ministro dell'Interno ha presentato questa richiesta nell'Aula di Montecitorio, in seguito all’approvazione del testo da parte del Senato nei giorni precedenti. Nel frattempo, il governo sta lavorando a un decreto correttivo per modificare alcune parti del decreto.

AGI - Sul decreto sicurezza è scontro alla Camera. Il governo, con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha posto nell'Aula di Montecitorio la questione di fiducia sul dl, nel testo approvato nei giorni scorsi dal Senato. Il voto si terrà domani dalle ore 18, le dichiarazioni di voto inizieranno alle 16,15. L'esame del provvedimento proseguirà anche in seduta notturna nelle giornate di giovedì e venerdì. Lo scontro alla Camera sul decreto Sicurezza . "L' emendamento era depositato dal 17 marzo. Si sono svegliati solo ora.". Una fonte di maggioranza riannoda i fili dello scontro sul dl Sicurezza, ripercorre le tappe della battaglia sulla norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari: "Tutto filava liscio fino a quando è intervenuto in Aula il senatore del Pd Nicita, ma c'era l'accordo di tutto il centrodestra".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo Notizie correlate Leggi anche: Decreto sicurezza è legge, ok definitivo alla Camera con 162 sì e 102 no, in Gazzetta ufficiale insieme al dl correttivo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza: scontro alla Camera dei deputati; Scontro alla Camera su Dl sicurezza. Opposizioni: Incostituzionale; Premi rimpatri, idea decreto ad hoc. Domani il voto sulla fiducia, parere avvocati resta negativo; Dl sicurezza, è scontro alla Camera: sui rimpatri si va avanti, ma arriva il decreto bis. Governo Meloni, la premier all’Altare della patria per la Liberazione dopo lo scontro su Bella ciao alla Camera: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'approvazione del decreto Sicurezza: l'esecutivo ha superato la crisi in Parlamento, ma ora deve affrontare ... fanpage.it Dl sicurezza, è scontro alla Camera: sui rimpatri si va avanti, ma arriva il decreto bisPer fugare gli ultimi dubbi sul futuro della norma relativa ai rimpatri volontari bisogna attendere l'ora di pranzo. Quando a parlare, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra, ... ilgazzettino.it INCIDENTE A MONTECORVINO PUGLIANO SULLA SP 313: SCONTRO TRA AUTO E FURGONE Momenti di a Montecorvino Pugliano, lungo la Strada Provinciale 313, nel tratto che collega San Vito e Pagliarone. Un’auto e un furgone si sono sco - facebook.com facebook Incidente alla Balduina, scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti ift.tt/xzUOPtu x.com