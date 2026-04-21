Scalinate di Piazza Mazzini il Catasto scioglie i dubbi | Sono di proprietà pubblica

Durante una riunione dei capigruppo consiliari, è stata confermata la proprietà pubblica delle scalinate di Piazza Mazzini a Modigliana. Le risultanze catastali ufficiali, presentate in quella sede, attestano che l’area è di proprietà dello Stato. La conferma arriva a seguito di un lungo dibattito e di verifiche documentali condotte dalle autorità competenti. La notizia mette fine a dubbi sulla natura giuridica di quella porzione di spazio pubblico.

Le scalinate di Piazza Mazzini a Modigliana sono pubbliche. A certificarlo sono le risultanze catastali ufficiali presentate ieri, lunedì, durante la riunione dei capigruppo consiliari. Per fare chiarezza su un tema che ha sollevato dubbi tra i cittadini e sulla legittimità dell'uso di fondi.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Giunte in piazza": tanti spunti dell'incontro di oggi in piazza MazziniSi è svolto oggi, sabato 18 aprile, in Piazza Mazzini il primo appuntamento di 'Giunte in piazza', l’iniziativa promossa dall’amministrazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scalinate di Piazza Mazzini, il Catasto scioglie i dubbi: Sono di proprietà pubblica; InfoRoma Weekend: compleanno di Roma, memoria e cultura diffusa nei municipi; A Castell’Alfero ViviVerde; Videosorveglianza, c’è l’elenco delle aree da controllare. La scalinata di Piazza di Spagna- "Coprimi grandemente scioglimi e in me resta. E poi fammi respirare lenta chiusa dentro la tua festa." Patrizia Cavalli - facebook.com facebook