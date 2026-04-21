Scale per accedere alla sede dell' associazione persone Down | Situazione paradossale presto un montascale
Una segnalazione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari riguarda la presenza di barriere architettoniche in un immobile comunale situato in via Viterbo. La questione riguarda in particolare le scale di accesso alla sede dell'associazione persone Down, che attualmente rappresentano un ostacolo per alcune persone. È previsto l'installamento di un montascale per facilitare l'accesso, ma la questione rimane al centro di un dibattito locale.
Tra le diverse segnalazioni relative alla presenza di barriere architettoniche in città, raccolte nel tempo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, presieduta dalla consigliera Angela Perna, ce n'è una che riguarda un immobile comunale in via Viterbo. L'edificio ospita la sezione.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Vorrei rendere più accogliente questo vano scale di accesso all"appartamento di mia figlia, mi aiutate con qualche idea Grazie - facebook.com facebook