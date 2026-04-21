Scacchi dominio Copernico | 19 vittorie su 20 e titolo regionale

Il liceo scientifico “Copernico” di Udine ha vinto il titolo regionale ai Campionati di scacchi, grazie a una squadra di Allievi che ha ottenuto 19 vittorie su 20 partite durante la competizione svoltasi sabato 11 aprile nella palestra comunale di Porcia. La squadra ha battuto otto altri istituti provenienti dalla regione, conquistando così il primo posto.

È il liceo scientifico “Copernico” di Udine a prendersi la scena ai Campionati regionali di scacchi. La squadra degli Allievi ha conquistato il titolo al termine della competizione disputata sabato 11 aprile nella palestra comunale di Porcia, superando otto istituti rivali provenienti da tutto il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sinner e Alcaraz: 19 vittorie consecutive, un dominio senza precedentiIl dominio assoluto di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha raggiunto una soglia storica senza precedenti nel tennis mondiale. Il dominio in Bundesliga, le vittorie europee su Psg e Chelsea, i gol di Kane: tutto sul BayernPrimo in Bundesliga a +8 sul Borussia Dortmund, secondo nel girone unico di Champions League con sette vittorie (tra cui quelle su Psg e Chelsea) e...