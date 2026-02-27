Il dominio in Bundesliga le vittorie europee su Psg e Chelsea i gol di Kane | tutto sul Bayern

Il Bayern Monaco si prepara alla prossima partita contro l’Atalanta, dopo aver concluso il girone di Champions League al secondo posto. La squadra ha ottenuto vittorie in Europa contro il PSG e il Chelsea, e ha segnato numerosi gol con Kane. In Bundesliga, i bavaresi occupano una posizione di rilievo, mentre si avvicinano alla sfida con l’Atalanta.

Primo in Bundesliga a +8 sul Borussia Dortmund, secondo nel girone unico di Champions League con sette vittorie (tra cui quelle su Psg e Chelsea) e una sola sconfitta contro l'Arsenal. Nulla, insomma, che non ci si aspetterebbe dal Bayern Monaco, la squadra allenata da Vincent Kompany che affronterà l'Atalanta negli ottavi di finale (10-11 marzo l'andata, 17-18 il ritorno). Per quanto Olise e Musiala - soprattutto per questioni anagrafiche - siano i calciatori di maggior valore oggi per i bavaresi, la stella può soltanto essere Harry Kane, autore di 43 reti in 36 presenze in stagione. Score esagerato, score. stile Kane. (4-2-3-1) Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il dominio in Bundesliga, le vittorie europee su Psg e Chelsea, i gol di Kane: tutto sul Bayern Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter Liverpool 0-0, Atalanta Chelsea 0-1 e tutte le altre sfide: Chelsea avanti con Joao Pedro a Bergamo Sabato di grandi gol in Europa: Bayern, PSG e Chelsea all’attaccoIl palcoscenico del calcio europeo si prepara a un sabato di grandissimo spessore, con i principali campionati del continente pronti a regalare una... Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Harry Kane entra nella storia con 500 gol in carriera; Preußen Münster vs Kaiserslautern Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | 2. Bundesliga 22-02-2026; Il Bayern Monaco domina l'Eintracht Francoforte con una schiacciante vittoria per 4-0, rafforzando la sua corsa al titolo di Bundesliga; Pronostico Bayern Monaco - Eintracht Francoforte: 21 Febbraio 2026 ?. Bundesliga, dominio Bayern Monaco: Kompany travolge l'Heidenheim e vola a +9 sul DortmundIl Bayern rullo compressore di questa prima parte di stagione in Bundesliga non può fermarsi davanti all'Heidenheim penultimo e continua la sua fuga solitaria in vetta alla classifica, con 9 punti di ... corrieredellosport.it Bundesliga, poker del Bayern Monaco: Kane scatenato contro il Werder BremaVittoria netta e totale dominio in campionato fin qui. L'anticipo della quinta giornata di Bundesliga vede il poker del Bayern Monaco ai danni del Werder Brema. Partita senza storia, con i bavaresi ... corrieredellosport.it Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, mossa giusta dei bianconeri McKennie va in America, no in Premier, anzi in Bundesliga o Liga: Wes resterà a Torino perché crede nel progetto e perché sotto la Mole si sente, ormai, a ca - facebook.com facebook