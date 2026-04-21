Savoia-Igea la società giallorossa racconta una trasferta da incubo | Pullman danneggiato minacce e insulti

Durante la trasferta a Torre Annunziata, la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto ha vissuto momenti difficili oltre la sconfitta per 3-0 contro il Savoia. Il pullman della società è stato danneggiato, mentre alcuni membri del gruppo hanno riferito di aver ricevuto minacce e insulti. Questi episodi si sono verificati due giorni fa, in occasione di una partita valida per la classifica del campionato.

Non è solo la sconfitta sul campo a lasciare l'amaro in bocca all'Igea Virtus. La principale squadra di Barcellona Pozzo di Gotto due giorni fa è uscita senza punti dalla trasferta di Torre Annunziata, cedendo 3-0 nella sfida d'alta classifica con il Savoia. Il team giallorosso ha infatti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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