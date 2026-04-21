Un imprenditore ha mostrato interesse a investire nel centro storico di Sassari, portando l’amministrazione comunale a avviare una procedura di project financing per il recupero degli edifici. La decisione fa parte di un piano volto a rilanciare l’area centrale della città, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio esistente e attrarre nuovi investimenti. La proposta è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Un operatore economico ha manifestato l’interesse a investire nel cuore antico di Sassari, spingendo la Giunta Mascia ad attivare una procedura di project financing per il recupero del patrimonio edilizio. La proposta mira a trasformare immobili storici in residenze sociali e spazi per uffici pubblici, aprendo un dialogo diretto tra Palazzo Ducale e grandi capitali nazionali e internazionali. Il movimento che sta animando i corridoi del Comune parte da una richiesta tecnica specifica: un privato ha chiesto accesso a dati e informazioni dettagliate per poter formalizzare una proposta di partenariato pubblico-privato. Davanti a questa sollecitazione, l’amministrazione ha deciso di non restare ferma, ma di accogliere il segnale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari punta sui capitali: il piano per rilanciare il centro storico

Sardegna, Sassari centro storico

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