Sassari | commissione per salvare il centro storico

A Sassari, una proposta politica ha riaperto il dibattito sulla condizione del centro storico, proponendo la creazione di uno strumento amministrativo dedicato alla sua tutela. La discussione riguarda l’adozione di un nuovo metodo per monitorare e intervenire sulla zona, con l’intento di preservarne le caratteristiche e gestirne le criticità. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Una proposta politica ha riaperto il dibattito sulla salute del centro storico di Sassari, con l’obiettivo di creare uno strumento amministrativo dedicato. Roberto Cadeddu, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Ducale, ha depositato una mozione che chiede l’istituzione immediata di una commissione speciale per analizzare e risolvere le criticità dell’area antica della città. L’iniziativa nasce dalla constatazione che gli interventi frammentari non bastano più a contrastare la perdita di vitalità urbana che affligge il cuore di Sassari da tempo. La situazione richiede ora un coordinamento delle competenze per affrontare problemi strutturali legati alla sicurezza, al decoro e allo sviluppo economico del quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari: commissione per salvare il centro storico Articoli correlati Sassari, sfregio al centro storico: polizia smantella rete di spaccio, due arresti e droga sequestrata.Il cuore storico di Sassari è stato scosso da un’operazione della polizia che ha portato all’arresto di due uomini stranieri, accusati di gestire una... Sassari rivede la toponomastica: una commissione per dare più spazio alle figure femminili nella storia urbana.Sassari punta alla parità: una nuova commissione per riscrivere la toponomastica cittadina Sassari si prepara a un cambiamento significativo nella...