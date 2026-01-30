Biblioteca di Saronno | una sala gaming coi videogiochi

La Biblioteca civica di Saronno si prepara a cambiare volto. Nei prossimi mesi, la sala gaming con i videogiochi verrà ampliata e resa più accessibile. L’obiettivo è offrire uno spazio più funzionale per chi cerca un luogo dove studiare, leggere o incontrare amici. La città punta a rendere più vivibile e moderna la biblioteca, puntando anche sulla tecnologia e sul divertimento.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Approfondimenti su Biblioteca Saronno La Sezione Ragazzi della Biblioteca Capone riapre con nuovi spazi e postazione gaming Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Biblioteca Saronno Argomenti discussi: Tornano i Martedì di lettura; Super Lettori cercasi: la biblioteca di Cislago rilancia la sfida della lettura per i più piccoli; Incontro sulla sicurezza a Saronno; Carnevale a Cerro: festa e laboratori per bambini in Biblioteca. Biblioteca di Saronno: una sala gaming coi videogiochiLa Biblioteca civica di Saronno si prepara a rinnovarsi con nuovi orari e nuovi servizi pensati per ampliare l'accessibilità e rispondere alle esigenze di ... ilnotiziario.net Dal Santuario di Saronno alla Biblioteca Capitolare di Seregno: le opere saronnesi del Procaccini in mostraSARONNO / SEREGNO - Dal Santuario di Saronno alla biblioteca capitolare di Seregno: ad unire questi importanti luoghi dell'arte è la figura Camillo ... ilsaronno.it

