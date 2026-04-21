Sarno una giovane eccellenza | Flavia Franco tra studio e merito nelle istituzioni

A soli 21 anni, appena compiuti a fine ottobre, Flavia Franco si distingue per il suo percorso che unisce studio e partecipazione attiva nelle istituzioni. La sua giovane età non ha impedito di dimostrare impegno e determinazione nel suo ruolo, portando avanti con costanza le sue attività. La sua presenza in ambito istituzionale si inserisce in un contesto di crescente coinvolgimento dei giovani nelle questioni pubbliche.

A soli 21 anni, compiuti lo scorso 30 ottobre, Flavia Franco rappresenta un esempio concreto di impegno, determinazione e fiducia nel valore delle istituzioni. Residente a Sarno, Flavia incarna il volto di una nuova generazione che sceglie di costruire il proprio futuro attraverso lo studio e il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Le migliori scuole italiane: eccellenza e innovazione nelle istituzioni educative del nostro PaeseL’Italia, con la sua lunga tradizione culturale e accademica, vanta alcune delle scuole più rinomate e prestigiose d’Europa, che si distinguono per... Mantovano: Parliamo del merito della riforma, per non ritrovarci poi di fronte a macerie tra Istituzioni‘”Mancano 30 giorni al giorno: parliamo del merito della riforma, non solo per non trovarci il 24 di marzo a fare l’inventario delle macerie, ma...