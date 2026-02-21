Mantovano | Parliamo del merito della riforma per non ritrovarci poi di fronte a macerie tra Istituzioni

Mantovano sottolinea l’importanza di discutere subito il merito della riforma, anziché trovarsi tra un mese a dover affrontare i problemi lasciati irrisolti. Con solo 30 giorni a disposizione, invita a concentrare le energie su questioni concrete, per evitare che le prossime settimane si trasformino in un elenco di errori. Secondo lui, è il momento di usare questo tempo per analizzare davvero i contenuti della riforma, senza perdere tempo in polemiche sterili.

‘” Mancano 30 giorni al giorno: parliamo del merito della riforma, non solo per non trovarci il 24 di marzo a fare l’inventario delle macerie, ma anche perché potremmo, visto il tempo perso finora, utilizzare invece questi 30 giorni per parlare, forse ne varrebbe la pena, visto quello che si ascolta, del merito della riforma. Parliamone, diciamo in contraddittorio”. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha le idee chiare in vista del referendum sulla giustizia. E al direttore di Libero quotidiano, Mario Sechi in occasione dell’evento ‘La sicurezza oggi’, ha spiegato che se “l e cose proseguiranno come sono iniziate, c’è il rischio” di trovarci “di fronte a macerie: macerie tra istituzioni, macerie dentro le istituzioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Riforma della giustizia, primo sorpasso del fronte del No nel sondaggio di YouTrend: le riflessioni di MusolinoA circa quaranta giorni dal referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il fronte del No conquista il primo sorpasso nei sondaggi di YouTrend.

